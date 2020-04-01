Борьба с коронавирусом на Харьковщине. Какая больница будет принимать “удар” первой и готова ли она?

В Украине госпитализировать пациентов с COVID-19 смогут 240 медучреждений. По информации с официального сайта Национальной службы здоровья Украины в Харьковской области есть 4 тысячи койко-мест и около восьми сотен - инфекционных.

Но вот количество аппаратов ИВЛ с тем, что называют в ХОГА существенно отличается, потому как по словам зам. директора Департамента здравоохранения Геннадия Бондарчука на сегодняшний день в Харьковской области есть 560 аппаратов искусственной вентиляции легких, кроме того ХОГА имеет надежды в ближайшее время получить большое количество аппаратов ИВЛ, на сайте же их всего 128, с чем связано такое расхождение в течение дня выяснить так и не удалось.

Бондарчук говорит что сейчас на Харьковщине есть более 5000 тестов ПЦР и 5000 быстрых тестов. Более того, уже окончательно определили, какие именно больницы будут принимать больных на COVID-19.

Геннадий Бондарчук, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

Це 18 лікарень якась частина з них, дві обласних лікарні і інфекційних, кілька міськи лікарень і 15 лікарень районних, які готові приймати цих пацієнтів. Друга на черзі - це дитяча обласна лікарня для дітей і спеціалізована лікарня диспансер радіаційного захисту - двісті ліжок, пацієнти будуть локалізовані там тому що це досить потужня лікарня з відповідним кадровим потенціалом, з окремо територією на якій можливо встановити всі карантинні обмеження і вона буде другою лікарнею, яка буде приймати дорослих.

Первая на очереди областная инфекционная больница, по словам главврача Павла Нартова у них есть 15 боксов и сама больница рассчитана на 200 коек, а в случае значительной вспышки коронавируса больница развернет еще 100 дополнительно. Но вот госпитализировать коронавирусных больных объясняет врач будут не всех.

Павел Нартов, главный врач областной инфекционной больницы

Будуть консультуватися хворі дільничними лікарями і вони будуть визначати стан хворого, якщо наприклад стан хворого буде легкий тоді ці хворі будуть знаходиться під наглядом сімейного лікаря, якщо хворі будуть з середньо-тяжким чи тяжким станом вони будуть госпіталізовані до нашого лікувального закладу крім того ще в цю группу включені хворі з фоновою патологією - це сахарний діабет, гіпертонічна хвороба, онкозахворювання теж вони в першу чергу будуть госпіталізовані до нашого лікувального закладу.

По словам губернатора в Харьковской области уже есть 400 мест для обсервации, при необходимости область развернет еще несколько тысяч. Кроме того, дополнительно спасатели обустроили 217 временных пунктов приема больных на COVID-19 на всей территории страны, на Харьковщине же таких пунктов уже 16. В Минздраве уверяют - это позволит снизить риск инфицирования на территории больниц других пациентов.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Це фактично штучно створене додаткове приміщення в якому за потреби, якщо не дай бог буде серьёзній спалах будуть через ці палатки будуть проходити люди з підозрою. З підозрою на коронавірус, які будуть фактично сортуватися. Тому що є тяжко хворі, середньої тяжості та легкої.

Министерство здравоохранения Украины призывает в случае появления симптомов, свидетельствующих о острых респираторных заболеваниях обратиться к врачу. Всем гражданам по возможности соблюдать режим самоизоляции, и избегать мест большого скопления людей, а также неуклонно следить за гигиеной и пользоваться масками и перчатками в транспорте или же в магазинах.

Агентство Телевидения Новости