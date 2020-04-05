Индия запретила весь экспорт лекарств от коронавируса

Индийское правительство ввело запрет на экспорт гидроксихлорохина, препарата от малярии, который использовали в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19. Ранее президент США Дональд Трамп возлагал большие надежды на этот препарат и назвал его "переломным моментом" в пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Экспорт лекарственного средства и его рецептур запрещается "без каких-либо исключений", а запрет действует незамедлительно после принятия решения, об этом заявило Генеральное управление внешней торговли Индии в своем распоряжении от 4 апреля. Ранее власти Индии ограничивали поставки лекарств за границу, допуская лишь некоторые исключения, например, из гуманитарных соображений или для выполнения предыдущих обязательств.

Новый запрет показывает растущую озабоченность Индии по поводу быстрого распространения нового коронавирус. На данный момент в Индии зафиксировано 3 588 случаев заражения инфекцией и 99 смертей.

Премьер-министр страны Нарендра Моди обсуждал глобальный цепочку поставок лекарственных средств и других медицинских препаратов с Трампом, который выступал за использование гидроксихлорохина как потенциального лечения людей от COVID-19. Однако, его эффективность против коронавирусной инфекции остается недоказанной.

До того, индийское правительство объявило об ограничении экспорта более двух десятков видов лекарственных средств и препаратов на фоне распространения эпидемии коронавируса. Страна производит почти 40% американских генерических препаратов и является крупнейшим производителем вакцин в мире. Как отмечает Генеральное управление внешней торговли Индии поставки лекарств ограничиваются временно, до дальнейших приказов".

В пятницу, 3 апреля, в Украину прибыла первая партия противомалярийных лекарств, которые также используют для лечения COVID-19.

В Минздраве отмечали, что Украина договорилась о поставках еще трех наименований препаратов из Индии.

Агентство Телевидения Новости