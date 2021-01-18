Как определить, что у вас уже был коронавирус?

Британский врач Дэн Банстоун, главный медицинский специалист компании Push Doctor, рассказал в интервью, как определить, что человек уже перенес коронавирус, не подозревая этого.

Как известно, коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно. Изданию Express доктор Банстоун рассказал, что в такой форме ковид переносят до 20 процентов переболевших им людей. Вместе с тем он заметил, что бессимптомный коронавирус обычно не означает полного отсутствия каких бы то ни было признаков. Основная проблема заключается в том, что люди могут испытывать ощущения, которые неправильно ими интерпретируются, ассоциируясь с незначительными, обыденными недомоганиями – например, объясняемыми банальным переутомлением или недосыпом.

«Возможные симптомы коронавируса обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и снижение физического тонуса, головные боли, ноющие мышцы или суставы», — сообщил специалист.

Ощущение, что что-то не в порядке. Британский эксперт констатирует, что заражение инфекцией, не вызывающее очевидных и ярких симптомов, часто связано с интуитивным ощущением, что с телом, организмом «что-то не так». По его словам, многие вирусные заболевания могут вызывать такое ощущение на протяжении длительного времени. Так же и с коронавирусом. Он может провоцировать чувство чего-то «не совсем правильного», чему трудно дать конкретное определение – человек просто ощущает, что его тело функционирует иначе, не так как раньше.

«Если у вас долго сохраняются ощущения изменений в организме, и вы не знаете, почему, – безусловно, стоит их проверить, проконсультировавшись с врачом», — подсказал эксперт.

Тест на антитела. По словам Дэна Банстоуна, самым очевидным способом определить, что у человека уже был коронавирус, является тест на антитела. Однако такие тесты не «говорят», когда возникла инфекция, и как долго антитела будут действовать.

Можно ли заразиться коронавирусом дважды? Врач из Великобритании констатирует, что сегодня нет четких доказательств того, что вырабатываемый иммунитета после заражения может быть достаточно длительным. По его словам, «есть свидетельства того, что люди, которые пострадали от Covid-19 (и у них развились антитела), снова заразились этой инфекцией».

– Большинство людей полагают, что, перенеся коронавирус, они уже вряд ли смогут заразиться. Но на самом деле никто пока точно не знает, как долго может длиться какая-либо защита со стороны иммунной системы организма. Поэтому лучше считать, что после инфекции иммунитет отсутствует, и по-прежнему тщательно соблюдать известные меры профилактики, а также вакцинироваться, — резюмировал специалист.



Источник: Новости Ю

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