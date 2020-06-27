Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 948 новых случаев

По состоянию на утро 27 июня зафиксировано 42 065 случаев, из них 948 только за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Умерли с начала эпидемии 1 086 человек, выздоровели 18 299. На сегодня зафиксировано 22 680 активных случаев.

Антилидером остается Львовская область с 5 004 случая - прирост за сутки составил 168 случаев. Далее идут Киев с 4 886 случаев (+ 140), Черновицкая область с 4 641 (+ 49), Ровенская область 3 475 (+ 111).

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