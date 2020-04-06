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Коронавирус в Украине: заболевание обнаружено у 95 детей

Коронавирус в Украине: заболевание обнаружено у 95 детей

В Украине коронавирус обнаружили у 1 319 человек, 95 из которых – это дети. 30 нуждались в госпитализации, зато остальные 65 лечатся дома под наблюдением врачей. Такую статистику предоставил Центр общественного здоровья Украины.

Отметим, что большинство детей переносят коронавирус бессимптомно или с легкими симптомами, из-за чего болезнь выявить тяжелее.

74% от всех подтвержденных случаев коронавируса в стране – люди в возрасте 30-69 лет. Несмотря на то, что мужчины чаще умирают от коронавируса, в Украине летальных случаев больше всего среди женщин. Из 38 умерших 87% составляют люди в возрасте от 50 лет. Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59 лет, а мужчин – 60-69 лет.

В Центре общественного здоровья отмечают, что все умершие были госпитализированы и большинство из них имели: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

74% – сердечно-сосудистые заболевания;

40% – сахарный диабет;

7,5% – новообразования;

7,5% – заболевания почек;

11% – заболевания легких;

4% – ожирение;

26% – сочетанные заболевания.

Агентство Телевидения Новости

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