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Коронавирус вернул память китайцу

Коронавирус вернул память китайцу

COVID-19 помог мужчине вспомнить семью после того, как он 30 лет назад потерял память. Вскоре он воссоединится со своими родственниками.

Житель Китая Чжу Цзямин, который страдал амнезией с 1990 года, после просмотра телесюжета о коронавирусе вспомнил свою семью, пишет Odditycentral.

Мужчина 30 лет назад уехал из своей провинции Гуйчжой в провинцию Хубэй и устроился там работать на стройку. Китаец получил травму головы из-за чего начал страдать амнезией. Он также потерял удостоверение личности, оказался на улице. Его пожалела и приютила супружеская пара.

Цзямин не раз пытался вспомнить свое имя и откуда он родом, но все было безуспешно.

В феврале китаец смотрел новости по телевизору. Один из сюжетов был снят в его родном городе. И неожиданно мужчина все о себе вспомнил.

Он тут же обратился в полицию. Правоохранители нашли его семью. Оказалось, то отец Цзямина скончался 18 лет назад, а со своей 83-летней матерью он поговорил по видеосвязи.

"Я рада, что ты жив. Я думала, что никогда не увижу тебя снова", - сказала ему мать.

Цзямин ждет, когда ему сделают новые документы и после этого сразу поедет на родину.

Коронавирус вернул память китайцу

 odditycentral.com

 

Источник: korrespondent.net/

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