Коронавирус у Елены Зеленской: президент пройдет очередную проверку на COVID-19

Больная коронавирусом жена президента Украины Елена Зеленская сегодня находится в стабильном состоянии. Сейчас она лечится в стационаре больницы в Киеве. Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.

Сейчас у Зеленской пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Жена президента не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию. Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Отмечается, что Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.

Напомним, коронавирус у жены президента подтвердили на прошлой неделе, ее сразу же изолировали от семьи.

Агентство Телевидения Новости