18.06.2020 15:58
Просмотров: 241
Коронавирус у Елены Зеленской: президент пройдет очередную проверку на COVID-19
Больная коронавирусом жена президента Украины Елена Зеленская сегодня находится в стабильном состоянии. Сейчас она лечится в стационаре больницы в Киеве. Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.
Сейчас у Зеленской пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Жена президента не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию. Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.
Отмечается, что Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.
Напомним, коронавирус у жены президента подтвердили на прошлой неделе, ее сразу же изолировали от семьи.
Темы: коронавирус
Загрузка...