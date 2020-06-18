Здоровье
Перейти к списку новостей
18.06.2020 15:58
Просмотров: 241

Коронавирус у Елены Зеленской: президент пройдет очередную проверку на COVID-19

Коронавирус у Елены Зеленской: президент пройдет очередную проверку на COVID-19

Больная коронавирусом жена президента Украины Елена Зеленская сегодня находится в стабильном состоянии. Сейчас она лечится в стационаре больницы в Киеве. Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.

Сейчас у Зеленской пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Жена президента не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию. Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Отмечается, что Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.

Напомним, коронавирус у жены президента подтвердили на прошлой неделе, ее сразу же изолировали от семьи.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьковской области зафиксировали еще 4 смерти от коронавируса
18.06.2020 15:32    347
Коронавирус на Харьковщине: новая статистика по районам
18.06.2020 13:47    496
Впервые в Украине коронавирус за сутки подтвержден у более чем 800 человек
18.06.2020 10:10    234
Часть медиков областного диспансера радиозащиты отказались лечить больных COVID-19
17.06.2020 17:48    351
За последние сутки коронавирус подтвержден у 47 харьковчан
17.06.2020 17:24    296
Коронавирус сдвинул привычное расписание в украинском автоспорте
17.06.2020 17:20    195
Ученые утверждают, что пекинский коронавирус опаснее уханьского
17.06.2020 15:12    373
Медики назвали основные симптомы коронавируса у детей
17.06.2020 12:11    471
Очередной антирекорд: за сутки COVID-19 заболели 758 украинцев
17.06.2020 10:07    193
Премьер Британии заявил о "наибольшем прорыве" в лечении коронавируса
17.06.2020 00:27    216
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 