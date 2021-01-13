Лікарі назвали основні симптоми запалення легень при коронавірусі

Лікарі назвали особливості й симптоми коронавірусної пневмонії.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Симптоми вірусної та бактеріальної пневмонії загалом подібні. Однак у випадку з вірусною пневмонією ознаки захворювання можуть бути різноманітнішими. У разі появи якогось із вказаних симптомів варто одразу звернутися до лікаря.

Найчастіші симптоми пневмонії:

підвищення температури тіла (38-39 °C, рідше – 37,2-37,4 °C);

лихоманка;

кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути “сухе” покашлювання;

відчуття браку повітря, зниження апетиту;

втома, сонливість, пітливість;

задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;

втягнення грудної клітки — під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);

свистячі хрипи під час дихання (частіше за вірусних інфекцій).

Коронавірусна пневмонія, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зазвичай уражає легені в трьох фазах: реплікація (розмноження) вірусу, імунна гіперреактивність, руйнування легень.

Нетяжка пневмонія

Пацієнти з нетяжкою формою пневмонії зазвичай не мають ознак дихальної недостатності. Кашель може бути з мокротинням, можуть вислуховуються вологі хрипи. Під час комп’ютерної томографії виявляється вогнища запалення у легенях, як правило, дрібних за розміром.

Тяжка пневмонія

За тяжкої пневмонії у підлітків або дорослих спостерігається гарячка або підозра на респіраторну інфекцію, плюс частота дихання близько 30 вдихів/хв, виражена дихальна недостатність.

У дитини з кашлем або утрудненням дихання може бути також одне із наступного: центральний ціаноз (поява синюшного відтінку шкірних покривів та слизових оболонок); хрипи, напруження грудної клітки; відмова від грудного годування та пиття, млявість чи непритомність, судоми; інші ознаки пневмонії: участь допоміжних м’язів у диханні, часте дихання.

Источник: chasdiy.org/

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