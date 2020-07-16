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Медитация и йога могут помочь в лечении COVID-19

Медитация и йога могут помочь в лечении COVID-19

Практики медитации и йоги оказывают противовоспалительный эффект на организм, в сочетании с другими полезными изменениями. Это позволяет рассматривать их как потенциальный метод, дополняющий лечение COVID-19. Такой вывод был представлен в журнале JACM.

Авторы исследования отмечают, что краткий обзор ключевых моментов продемонстрировал доказательства регулирования стресса и воспаления. Предварительные данные также демонстрируют возможное усиление иммунной системы при использовании практик медитации и йоги.

Авторы подчеркивают, что в условиях текущей пандемии, требуется дальнейшее тщательное исследование данных эффектов.
Главный редактор журнала JACM Джон Уикс отмечает, что такие статьи в очередной раз подчеркивают, что естественные методы воздействия могут быть эффективны для лечения, особенно в ситуациях, когда традиционные ресурсы строго лимитированы.
Источник:  Новости Ю

 

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