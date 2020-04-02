Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:20
Просмотров: 150

Минздрав утвердил единый протокол лечения Covid-19 в Украине

Минздрав утвердил единый протокол лечения Covid-19 в Украине

Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении на странице Минздрава в Facebook.

"Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран",- написал он.

Также он отметил, что для безопасности украинцев были усилены карантинные меры, а для медиков, задействованных в лечении пациентов с Covid-19, введено повышение оплаты работы.

"К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой",- добавил министр.

Наопним, по состоянию на утро 2 апреля в Украине по данным Министерства здравоохранения, количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 804. За сутки их количество увеличилось на 135. Зафиксированы 20 летальных случаев (за сутки - три), 13 человек выздоровели.

Также сообщалось, что сегодня в инфекционной больнице в Харькове скончался пациент с подозрением на коронавирус.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв Covid-19 (видео)
Сегодня 20:40    103
Хочешь спросить про COVID-19? Звони в харьковский колл-центр
Сегодня 19:30    117
Придерживаются ли продавцы на рынках новых правил карантина?
Сегодня 19:15    169
В харьковской больнице умер пациент с подозрением на коронавирус
Сегодня 17:50    528
Цены, маски и антисептики. Что беспокоит украинцев на карантине - опрос
Сегодня 17:27    277
В Минобороны из-за пандемии коронавируса обратились к украинцам
Сегодня 12:44    424
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса
Сегодня 12:30    332
В МОЗ анонсировали выпуск тестов на коронавирус
Сегодня 11:33    157
У Франції протестують ліки проти коронавірусу, зроблені з крові морських черв'яків
Сегодня 11:10    161
В Харькове возросло количество человек с подозрением на COVID-19
Сегодня 10:40    611
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 