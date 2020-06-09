Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:14
Просмотров: 240

На Харьковщине 18 новых случаев коронавируса и две смерти от этой болезни

На Харьковщине 18 новых случаев коронавируса и две смерти от этой болезни

За сутки в области подтверждено 18 случаев заболевания COVID-19. Диагноз лабораторно подтвердили у жителей Харькова, Золочевского и Дергачевского районов. Кроме того, зафиксировано 2 летальных случая - умерли 76-летняя харьковчанка и 72-летняя жительница Кегичевского района.

«Госпитализированы с COVID-19 226 человек (из них 1 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 428 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 177 человек, 54 - на самоизоляции», - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

За весь период фиксации в области зарегистрировано 2162 случая подозрения на COVID-19 (40 за последние сутки), из них:

1305 случаев подтверждено;

626 подозрений опровергнуто;

597 человек выздоровели;

54 человека умерли.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Из-за коронавируса мировая экономика просядет более чем на 5%
Сегодня 12:24    95
В ВОЗ заявили, что бессимптомные пациенты с коронавирусом редко могут заражать других
Сегодня 10:36    123
В Украине количество заболевших на коронавирус приближается к 28 тысячам
Сегодня 10:10    67
Коронавирус на Харьковщине: статистика за последние сутки
08.06.2020 13:09    394
Депрессия у людей сейчас напрямую связана с COVID-19
08.06.2020 12:23    181
Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается
08.06.2020 10:10    197
Степанов: "Эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли"
07.06.2020 15:24    217
На Харьковщине 29 новых случаев COVID-19 и одна смерть
07.06.2020 14:10    331
В Украине у 26999 человек выявили коронавирус - статистика на 7 июня
07.06.2020 11:00    131
G20 потратит $21 миллиард на борьбу с коронавирусом
06.06.2020 12:35    117
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 