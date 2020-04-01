Здоровье
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01.04.2020 18:26
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“Просто им ничего не продавать”, - как мэрия предлагает бороться с нарушителями "масочного режима" на вновь открытых продуктовых рынках?

Министерство здравоохранения Украины позволило открыть продуктовые рынки, впрочем, только при определенных условиях. В частности, на 20 квадратных метрах торговой площадки должен находиться максимум один покупатель, а расстояние между посетителями в очереди должно быть не менее 1,5 м. Персонал должен работать обязательно в масках и перчатках, а все оборудование и прилавки должны мыть и дезинфицировать. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил почему Министерство здравоохранения позволило возобновить работу рынков.

Нам важливо, щоб люди мали змогу придбати харчові продукти. Ні для кого не секрет, що є населені пункти, де відсутні продуктові магазини. Є ринки, які за своїм форматом нічим не відрізняються від супермаркетів.  Відповідальність за дотриманням умов при відкритті ринків і рішення про доцільність повністю лежить на органах місцевого самоврядування.

Покупатели также должны придерживаться “масочного режима”, однако не пускать посетителей без масок работники рынки не имеют полномочий. Заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан объясняет, что это ответственность и обязательство каждого украинца придерживаться “масочного режима”, потому как это одно из условий нераспространения коронавирусной инфекции.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и соц. защиты населения

А что касается не пускать на рынки в масках, ну просто им ничего не продавать - это все что я им могу предложить, чтобы люди понимали, что правила должны выполнять все. Меня всегда поражает ситуация когда кто-то должен проконтролировать чтобы я была здорова ну в конце-концов ну у людей должно что-то в голове проснуться в том плане что надо всем дружненько выполнять то, что положено выполнять - это единственный способ вообще избежать широкого распространения этой инфекции. 

По информации горсовета мэрия планирует обеспечить средствами защиты не только медперсонал, но и жителей города. Это будет сделано на средства которые  выделили недавно из резервного фонда, а именно 40 млн грн. Из них за 16 млн грн приобретено 1 млн масок. Именно их должны бесплатно раздавать харьковчанам, врачам и передавать в другие учреждения.

Сегодня же в Минздраве сообщили, что правительство усилит карантинные мероприятия. Новые ограничения будут касаться транспорта, самоизоляции и обсервации. В частности Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что предлагается ограничить посещение парков и зон отдыха, а также обеспечить остановку общественного транспорта.

 

Агентство Телевидения Новости

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