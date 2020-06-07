Здоровье
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07.06.2020 15:24
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Степанов: "Эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли"

Степанов: Эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли

Пока в Украине еще рано говорить о победе над эпидемией коронавируса, поэтому все граждане Украины должны помнить об осторожности и следовать рекомендациям Минздрава. Такое заявление на брифинге сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Важно не путать смягчение с полной отменой карантинных мероприятий, потому что эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней, когда количество заболеваний - более 500 человек в сутки", - подчеркнул он.

Министр отметил, что в ряде стран по всему миру уровень заболеваемости COVID-19 в последние дни растет, существует опасность второй волны эпидемии. Степанов призвал граждан не пренебрегать правилами, которые дает Минздрав: придерживаться социальной дистанции, пользоваться масками и антиспетиками, и тому подобным.

 

Агентство Телевидения Новости

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