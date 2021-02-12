Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:37
Просмотров: 123

Сын Григория Чапкиса прокомментировал состояние отца

Сын Григория Чапкиса прокомментировал состояние отца

На днях известного хореографа Григория Чапкиса госпитализировали и сейчас он находится в реанимации одной из киевских больниц. 90-летняя знаменитость жалуется на трудное дыхание и сложность в передвижении. Его сын Грег Чапкис  в свою очередь обратился к поклонникам и прокомментировал состояние отца.

В Instagram-stories он разместил фото звездного папы и попросил молиться за его здоровье.

Пожалуйста, молитесь за моего папу. Его дела плохи,

говорится в сообщении Грега.

Сын Григория Чапкиса прокомментировал состояние отца

Грег Чапкис обратился к поклонникам © instagram.com/stories/gregchapkis/

Отметим, что это третья госпитализация для Григория Николаевича за два месяца. В декабре 2020-го он проходил лечение от двухсторонней пневмонии, а теперь страдает от последствий заболевания. Ранее он отмечал, что болезнь привела к сильному похудению, а также негативно отразилась на возможности свободно передвигаться.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Что известно о ложных симптомах коронавируса
09.02.2021 15:34    278
Врач рассказал, как распознать легкую форму коронавируса
01.02.2021 11:35    464
Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям
28.01.2021 08:50    262
Forbes оприлюднив список фармацевтів, які заробили за рік понад $1 млрд
28.01.2021 08:25    220
В «Борисполе» теперь можно сделать ПЦР-тест перед вылетом
27.01.2021 17:30    224
Искажение запахов после COVID-19: врач рассказал, как избавиться от неприятных ощущений
27.01.2021 09:08    357
Коронавірус: які медикаменти допомагають від COVID-19, а які - ні?
20.01.2021 17:57    350
Врач объяснил, можно ли нырять в прорубь людям, которые переболели коронавирусом
19.01.2021 12:59    306
Врачи назвали симптомы COVID-19, которые говорят о сильном иммунитете
19.01.2021 10:59    870
Как определить, что у вас уже был коронавирус?
18.01.2021 09:25    1192
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 