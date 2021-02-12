Сын Григория Чапкиса прокомментировал состояние отца

На днях известного хореографа Григория Чапкиса госпитализировали и сейчас он находится в реанимации одной из киевских больниц. 90-летняя знаменитость жалуется на трудное дыхание и сложность в передвижении. Его сын Грег Чапкис в свою очередь обратился к поклонникам и прокомментировал состояние отца.

В Instagram-stories он разместил фото звездного папы и попросил молиться за его здоровье.

Пожалуйста, молитесь за моего папу. Его дела плохи, говорится в сообщении Грега.

Грег Чапкис обратился к поклонникам © instagram.com/stories/gregchapkis/

Отметим, что это третья госпитализация для Григория Николаевича за два месяца. В декабре 2020-го он проходил лечение от двухсторонней пневмонии, а теперь страдает от последствий заболевания. Ранее он отмечал, что болезнь привела к сильному похудению, а также негативно отразилась на возможности свободно передвигаться.

Источник: Новости Ю

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