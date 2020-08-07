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Техническая ошибка: в Минздраве пояснили внесение Харькова в "красную" зону карантина

Техническая ошибка: в Минздраве пояснили внесение Харькова в красную зону карантина

Внесение Харькова в "красную зону" и обновленная в целом карта карантинных зон, обнародованная 7 августа, стали результатом технической ошибки. Новая карта основывалась на неутвержденных данных.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр призвал использовать официальную информацию, которая публикуется на сайте Минздрава.

"Сегодня произошла техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на Центре общественного здоровья. Там была техническая ошибка одного из работников", - отметил Степанов.

Он добавил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах ЦОЗ, после чего была распространена в средствах массовой информацию. Он также принес извинения за ошибку.

Напомним, сегодня на ресурсе Центра общественного здоровья появилась новая карта карантинных зон, согласно которой Луцк и Тернополь покинули "красную зону", а Харьков включили в нее.

Впрочем, городской голова Харькова Геннадий Кернес уже отреагировал на якобы включение города в зону с самыми жесткими карантинными ограничениями, заявив, что по транспорту никаких ограничений все равно не будет вводиться.

В начале неделе Степанов утверждал, что при внесении того или иного региона в определенных список отсутствует человеческий фактор.

 

Агентство Телевидения Новости

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