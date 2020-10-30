Три теста и 9 тысяч гривен: Анатолий Анатолич «вылечился» от COVID-19 за 10 часов

Телеведущий Анатолий Анатолич перед отпуском и поездкой за границу решил сдать тест на коронавирус. За 72 часа до вылета в Египет Анатолий Анатолич, его жена Юла, дочери Алиса и Лолита сделали тесты в одной из киевских клиник. На следующий день они получили результаты, которые их шокировали. У жены и детей результат оказался отрицательным, а у Анатолича — положительный. При этом он не ощущал никаких симптомов.

Телеведущий сразу сообщил об этом команде программы «Ранок з Україною», ведь во время эфиров многие работники телеканала «Украина» контактировали с ним. У них оказался незапланированный выходной.

Чтобы исключить вероятность ошибки, Анатолич еще дважды сдал тест и самоизолировался в отдельной комнате дома, не контактируя с семьей. Оба результата порадовали ведущего — оказались отрицательными. Между положительным и первым отрицательным результатами тестов прошло всего 10 часов.

«В итоге я потратил почти 9 тысяч гривен на тесты, чтобы улететь в Египет, — это почти половина стоимости путевки! Если бы я сдавал первый тест позже, за сутки до вылета, то просто никуда бы не полетел, потому что не успел бы сдать другие тесты и получить результаты», — возмущается Анатолий Анатолич.

В четверг, 29 октября, уже находясь в отпуске, Анатолич рассказал свою историю с ошибочным тестом в прямом включении программы «Ранок з Україною». Гостем эфира был министр здравоохранения Максим Степанов, поэтому телеведущий адресовал ему вопрос о том, насколько точны обычно результаты ПЦР-теста. Степанов ответил, что, согласно мировой статистике, до 30% таких тестов могут показать ложный результат из-за их чувствительности, поэтому Анатолий Анатолич поступил правильно, сделав еще два теста.



Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»