Здоровье
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05.04.2020 19:00
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В Германии отмечается снижение заболеваемости на COVID-19

В Германии отмечается снижение заболеваемости на COVID-19

В Германии третьи сутки подряд наблюдается уменьшение новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Так, за последние 24 часа количество подтвержденных инфицированных вирусом выросло на 5 тысяч 936 человек.

Последние данные свидетельствуют об уменьшении на 146 случаев инфицирования вирусом по сравнению с данными, обнародованными накануне, 4 апреля.

Таким образом, в Германии от коронавирусной инфекции лечится 91 тысяча 714 человек. Количество умерших за сутки выросло на 184 человека и достигло 1 тысячи 342 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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