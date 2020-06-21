В Харькове от коронавируса скончалась 71-летняя женщина

Как сообщалось, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 26 новых случаев заболевания COVID-19.

По информации главы ХОГА Алексея Кучера, 22 из них – в Харькове. Также новые случаи зарегистрированы в Харьковском и Балаклейском районах области.⠀

Госпитализированы с COVID-19309 человек (из них 1 больной подключен к аппарату ИВЛ, 10 - на кислородной поддержке (маске), 578 - на самоизоляции.⠀

С подозрением на COVID-19 госпитализированы 198 человек, 48 находятся на самоизоляции.⠀

«К сожалению, зафиксирован 1 летальный случай. Умерла 71-летняя харьковчанка», - сообщил Кучер.⠀

Напомним, за весь период регистрации в области зафиксировано 2895 случаев подозрения на COVID-19 (+52 за последние сутки), из них:

▪ 1805 случаев подтверждены;

▪ 844 подозрения опровергнуты;

▪ 849 человек выздоровели;

▪ 69 человек умерли.

Агентство Телевидения Новости