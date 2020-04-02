Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:50
Просмотров: 529

В харьковской больнице умер пациент с подозрением на коронавирус

В харьковской больнице умер пациент с подозрением на коронавирус

В Харьковской областной инфекционной больнице умер мужчина, у которого подозревают коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Согласно данным облздрава, за сутки медики зафиксировали три новых подозрения. Один из пациентов - дошкольник из Лозовой, он сейчас находится на самоизоляции.

Второй - харьковчанин в возрасте до 30 лет, он сейчас находится в областной инфекционной больнице.

Третий - мужчина из Харьковского района, который умер в инфекционной больнице. Всего в регионе зафиксированы 15 подозрений: девять пациентов находятся в медучреждениях, один пациент умер, пять - на самоизоляции.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв Covid-19 (видео)
Сегодня 20:40    103
Минздрав утвердил единый протокол лечения Covid-19 в Украине
Сегодня 20:20    151
Хочешь спросить про COVID-19? Звони в харьковский колл-центр
Сегодня 19:30    117
Придерживаются ли продавцы на рынках новых правил карантина?
Сегодня 19:15    169
Цены, маски и антисептики. Что беспокоит украинцев на карантине - опрос
Сегодня 17:27    277
В Минобороны из-за пандемии коронавируса обратились к украинцам
Сегодня 12:44    424
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса
Сегодня 12:30    332
В МОЗ анонсировали выпуск тестов на коронавирус
Сегодня 11:33    157
У Франції протестують ліки проти коронавірусу, зроблені з крові морських черв'яків
Сегодня 11:10    161
В Харькове возросло количество человек с подозрением на COVID-19
Сегодня 10:40    611
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 