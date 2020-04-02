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В харьковской больнице умер пациент с подозрением на коронавирус
В Харьковской областной инфекционной больнице умер мужчина, у которого подозревают коронавирус.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Согласно данным облздрава, за сутки медики зафиксировали три новых подозрения. Один из пациентов - дошкольник из Лозовой, он сейчас находится на самоизоляции.
Второй - харьковчанин в возрасте до 30 лет, он сейчас находится в областной инфекционной больнице.
Третий - мужчина из Харьковского района, который умер в инфекционной больнице. Всего в регионе зафиксированы 15 подозрений: девять пациентов находятся в медучреждениях, один пациент умер, пять - на самоизоляции.
Темы: коронавирус
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