В харьковской больнице умер пациент с подозрением на коронавирус

В Харьковской областной инфекционной больнице умер мужчина, у которого подозревают коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Согласно данным облздрава, за сутки медики зафиксировали три новых подозрения. Один из пациентов - дошкольник из Лозовой, он сейчас находится на самоизоляции.

Второй - харьковчанин в возрасте до 30 лет, он сейчас находится в областной инфекционной больнице.

Третий - мужчина из Харьковского района, который умер в инфекционной больнице. Всего в регионе зафиксированы 15 подозрений: девять пациентов находятся в медучреждениях, один пациент умер, пять - на самоизоляции.

Агентство Телевидения Новости