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В Харьковской области за сутки 522 заболевших на COVID-19

В Харьковской области за сутки 522 заболевших на COVID-19

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 522 жителей Харьковской области, 367 из заболевших - харьковчане. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Еще 49 человек заболели в Купянском районе, 26 – в Барвенковском, 17 – в Лозовском, 14 – в Харьковском, 11 - в Валковском, по 8 – в Волчанском и Дергачевском, 5 - в Нововодолажском, по 4 - в Змиевском и Краснокутском , по 2 – в Красноградском, Чугуевском районах и городе Люботин, а также по 1 - в Боровском, Великобурлукском и Печенежском районах.

Всего по области зарегистрировано 32 117 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 6437 больных выздоровели, 495 - умерли.

Агентство Телевидения Новости

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