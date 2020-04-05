05.04.2020 17:07
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В Испании третий день снижается число умерших от коронавируса за сутки
За сутки в Испании скончались 674 пациента с коронавирусом, показатель снижается третий день подряд, сообщает в воскресенье газета "Паис".
Это самое низкое число смертей за последние 10 дней, отмечает газета.
Общее число умерших составляет 12 418 человек.
Число выявленных случаев коронавируса за сутки возросло на 6 023 и составило 130 759 человек.
Выздоровели 38 080 человек.
Темы: коронавирус
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