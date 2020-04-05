В Испании третий день снижается число умерших от коронавируса за сутки

За сутки в Испании скончались 674 пациента с коронавирусом, показатель снижается третий день подряд, сообщает в воскресенье газета "Паис".

Это самое низкое число смертей за последние 10 дней, отмечает газета.

Общее число умерших составляет 12 418 человек.

Число выявленных случаев коронавируса за сутки возросло на 6 023 и составило 130 759 человек.

Выздоровели 38 080 человек.

Агентство Телевидения Новости