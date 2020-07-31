Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:29
Просмотров: 119

В Польше очередной "антирекорд" прироста больных коронавирусом

В Польше очередной антирекорд прироста больных коронавирусом

Правительство Польши может усилить "коронавирусные" штрафы, если люди будут игнорировать меры безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По словам министра здравоохранения Войцеха Андрусевича, из-за второго подряд "антирекорда" по приросту больных возможно возвращение жесткого карантина.

"Если следующие несколько дней мы продолжим видеть рост числа заражений за пределами "вспышек", и если будем видеть, что люди не выполняют действующие санитарные правила, возможны более категоричны меры для обеспечения соблюдения этих правил", - отметил Андрусевич.

В частности, речь идет о более ощутимых суммах штрафов за нарушения.

Он также отметил, что Минздрав выдаст дополнительные рекомендации, если продолжится тенденция к росту числа заражений, но "пока рано говорить, на какой" шаг назад "мы вернемся, если будем возвращаться".

Отметим, сегодня Польша второй день подряд зарегистрировала "антирекорд" прироста больных за все время эпидемии. Вчера подтвердили 615 новых случаев, сегодня - 657.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коронавирус вернул память китайцу
Сегодня 01:20    177
За последние сутки на Харьковщине от коронавируса умерло три человека
30.07.2020 12:08    246
За сутки на Харьковщине зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса
30.07.2020 11:37    195
В Украине новый антирекорд: за сутки COVID-19 диагностировали у 1 197 человек
30.07.2020 10:03    175
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже
29.07.2020 12:04    330
В Украине диагностировали более 1 тысячи новых случаев COVID-19
29.07.2020 10:06    201
У главы финкомитета Рады Гетманцева обнаружили коронавирус
28.07.2020 12:37    191
На Харьковщине - 59 новых случаев COVID-19
28.07.2020 12:06    335
Коронавирус ухудшил экологическую ситуацию в мире - ООН
28.07.2020 10:35    253
В Украине лабораторно подтверждено 66 575 случаев COVID-19
28.07.2020 09:55    191
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 