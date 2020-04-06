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В Украине готовы к работе аэромедицинские бригады

В Украине готовы к работе аэромедицинские бригады

На фоне пандемии коронавируса в Украине готовы запустить работу воздушных медицинских бригад. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины, посвященный ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что в Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации.

"Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины), которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины", - говорится в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

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