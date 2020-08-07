В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 146 новых заболевших
В Харьковской области за сутки выявили еще 146 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на странице мониторинговой системы на сайте СНБО.
Всего на Харьковщине по состоянию на 7 августа зарегистрировано 4527 случаев заболевания.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, всего в Украине зафиксировано 1453 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это новый антирекорд по количеству новых больных в сутки.
«7 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 78261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43055 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1453 новых случая. Всего проведено 1135051 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 531 пациент», - сказано в сообщении.
Статистика заболеваемости по регионам следующая:
Винницкая область - 2932 случая;
Волынская область - 4162 случая;
Днепропетровская область - 1508 случаев;
Донецкая область - 945 случаев;
Житомирская область - 2064 случая;
Закарпатская область - 5615 случаев;
Запорожская область - 895 случаев;
Ивано-Франковская область - 5426 случаев;
Кировоградская область - 714 случаев;
г. Киев - 9178 случаев;
Киевская область - 4058 случаев;
Львовская область - 10 572 случая;
Луганская область - 146 случаев;
Николаевская область - 682 случая;
Одесская область - 3904 случая;
Полтавская область - 489 случаев;
Ровенская область - 6638 случаев;
Сумская область - 636 случаев;
Тернопольская область - 3212 случаев;
Харьковская область - 4527 случаев;
Херсонская область - 255 случаев;
Хмельницкая область - 1286 случаев;
Черновицкая область - 6477 случаев;
Черкасская область - 975 случаев;
Черниговская область - 965 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа 2020 в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 132 951 сообщение о подозрении на COVID-19.