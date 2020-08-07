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В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 146 новых заболевших

В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 146 новых заболевших

В Харьковской области за сутки выявили еще 146 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на странице мониторинговой системы на сайте СНБО.

Всего на Харьковщине по состоянию на 7 августа зарегистрировано 4527 случаев заболевания.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, всего в Украине зафиксировано 1453 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это новый антирекорд по количеству новых больных в сутки.

«7 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 78261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 летальные, 43055 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1453 новых случая. Всего проведено 1135051 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 531 пациент», - сказано в сообщении.

Статистика заболеваемости по регионам следующая:

Винницкая область - 2932 случая;

Волынская область - 4162 случая;

Днепропетровская область - 1508 случаев;

Донецкая область - 945 случаев;

Житомирская область - 2064 случая;

Закарпатская область - 5615 случаев;

Запорожская область - 895 случаев;

Ивано-Франковская область - 5426 случаев;

Кировоградская область - 714 случаев;

г. Киев - 9178 случаев;

Киевская область - 4058 случаев;

Львовская область - 10 572 случая;

Луганская область - 146 случаев;

Николаевская область - 682 случая;

Одесская область - 3904 случая;

Полтавская область - 489 случаев;

Ровенская область - 6638 случаев;

Сумская область - 636 случаев;

Тернопольская область - 3212 случаев;

Харьковская область - 4527 случаев;

Херсонская область - 255 случаев;

Хмельницкая область - 1286 случаев;

Черновицкая область - 6477 случаев;

Черкасская область - 975 случаев;

Черниговская область - 965 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа 2020 в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 132 951 сообщение о подозрении на COVID-19.

 

Агентство Телевидения Новости

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