В Украине зафиксировано 57 264 случая заболевания коронавирусом
По состоянию на пятницу, 17 июля, в Украине 57 264 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Отмечается, что за сутки коронавирус преодолели 838 пациентов. При этом за все время - 29 769.
"17 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. В общем проведено 854 064 тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении Минздрава.
Статистка распространения коронавируса по Украине выглядит таким образом:
Винницкая область - 2253 случая;
Волынская область - 3188 случаев;
Днепропетровская область - 1174 случая;
Донецкая область - 781 случай;
Житомирская область - 1580 случаев;
Закарпатская область - 4229 случаев;
Запорожская область - 658 случаев;
Ивано-Франковская область - 3309 случаев;
Кировоградская область - 677 случаев;
г. Киев - 6689 случаев;
Киевская область - 3184 случая;
Львовская область - 7754 случая;
Луганская область - 100 случаев;
Николаевская область - 504 случая;
Одесская область - 2435 случаев;
Полтавская область - 347 случаев;
Ровенская область - 4940 случаев;
Сумская область - 352 случая;
Тернопольская область - 2358 случаев;
Харьковская область - 2909 случаев;
Херсонская область - 207 случаев;
Хмельницкая область - 942 случая;
Черновицкая область - 5262 случая;
Черкасская область - 800 случаев;
Черниговская область - 632 случая.