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В Украине зафиксировано 57 264 случая заболевания коронавирусом

В Украине зафиксировано 57 264 случая заболевания коронавирусом

По состоянию на пятницу, 17 июля, в Украине 57 264 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Отмечается, что за сутки коронавирус преодолели 838 пациентов. При этом за все время - 29 769. 

"17 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. В общем проведено 854 064 тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении Минздрава. 

Статистка распространения коронавируса по Украине выглядит таким образом:

Винницкая область - 2253 случая;

Волынская область - 3188 случаев;

Днепропетровская область - 1174 случая;

Донецкая область - 781 случай;

Житомирская область - 1580 случаев;

Закарпатская область - 4229 случаев;

Запорожская область - 658 случаев;

Ивано-Франковская область - 3309 случаев;

Кировоградская область - 677 случаев;

г. Киев - 6689 случаев;

Киевская область - 3184 случая;

Львовская область - 7754 случая;

Луганская область - 100 случаев;

Николаевская область - 504 случая;

Одесская область - 2435 случаев;

Полтавская область - 347 случаев;

Ровенская область - 4940 случаев;

Сумская область - 352 случая;

Тернопольская область - 2358 случаев;

Харьковская область - 2909 случаев;

Херсонская область - 207 случаев;

Хмельницкая область - 942 случая;

Черновицкая область - 5262 случая;

Черкасская область - 800 случаев;

Черниговская область - 632 случая.

 

Агентство Телевидения Новости

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