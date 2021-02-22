Во Франции стартует COVID-тестирование через слюну

Во Франции с 22 февраля начинается тестирование на коронавирус учащихся учебных заведений методом забора слюны.

Такое решение приняло правительство страны, сообщает Новости Ю со ссылкой на Franceinfo.

Ранее эффективность и безопасность этого метода признала Высшая администрация здоровья Франции.

Как отмечается, это самое быстрое тестирование, которое выдает результаты через 40 минут.

С начала эпидемии в марте прошлого года в стране выявлен 3605181 случай инфицирования коронавируса. Более 84 тыс. человек умерли от COVID-19.

За предыдущие 24 часа во Франции зафиксировано 22 046 новых заражений; 160 летальных случаев.

В мире по состоянию на утро 22 февраля подтверждено почти 112 млн случаев коронавируса, из них более 2,4 млн летальных

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»