Врач рассказал, как распознать легкую форму коронавируса

Многие не знают, что уже переболели.

Медик Тарас Жиравецкий рассказал, каковы симптомы коронавирусной инфекции при легком течении болезни, а также, как узнать, что человек уже переболел COVID-19, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

Врач Тарас Жиравецкий назвал самые популярные симптомы легкой формы коронавируса. По его словам, течение болезни выглядит, как ОРВИ.

Легкая форма коронавируса: симптомы

невысокая температура;

температура, которая исчезает на 2 – 3 день без употребления каких-либо лекарств;

течение болезни выглядит, как ОРВИ;

сатурация не падает ниже 94;

потеря обоняния и вкуса.

Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметре видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19,

– сказал врач.

Он добавил, легкая форма COVID-19 протекает в основном у молодых людей.

«Что касается боли в горле, учитывая тех пациентов, которых я встречал, то если боль сильная и продолжается несколько дней, то это часто переходит в более тяжелую форму «ковида» и часто осложняется бактериальными инфекциями. Хотя не всегда. Все очень индивидуально», – отметил медик.

Врач отметил, что бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко.

Источник: hronika.info/

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