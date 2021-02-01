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Врач рассказал, как распознать легкую форму коронавируса

Врач рассказал, как распознать легкую форму коронавируса

Многие не знают, что уже переболели.

Медик Тарас Жиравецкий рассказал, каковы симптомы коронавирусной инфекции при легком течении болезни, а также, как узнать, что человек уже переболел COVID-19, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

Врач Тарас Жиравецкий назвал самые популярные симптомы легкой формы коронавируса. По его словам, течение болезни выглядит, как ОРВИ.

Легкая форма коронавируса: симптомы

  • невысокая температура;
  • температура, которая исчезает на 2 – 3 день без употребления каких-либо лекарств;
  • течение болезни выглядит, как ОРВИ;
  • сатурация не падает ниже 94;
  • потеря обоняния и вкуса.

Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметре видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19,
– сказал врач.

Он добавил, легкая форма COVID-19 протекает в основном у молодых людей.

«Что касается боли в горле, учитывая тех пациентов, которых я встречал, то если боль сильная и продолжается несколько дней, то это часто переходит в более тяжелую форму «ковида» и часто осложняется бактериальными инфекциями. Хотя не всегда. Все очень индивидуально», – отметил медик.

Врач отметил, что бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко.

Источник: hronika.info/

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