Вспышка заболеваемости на COVID-19: Зеленский поручил проверять соблюдение карантина в общественных местах

В субботу, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить проверки в местах скопления людей на предмет соблюдения правил карантина. Такое заявление он сделал на фоне резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Украине в последние дни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, на совещании из-за ситуации с COVID-19 в Украине, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что повышенное количество госпитализированных с признаками коронавируса вызывает беспокойство.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции... Международный опыт демонстрирует действенность административной ответственности", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава государства заявил о необходимости проверять магазины, рынки, общественный транспорт на предмет того, соблюдаются ли правила карантина.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров", - заявил Зеленский.

В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за время карантина силовики составили более 12,5 тысяч админпротоколов за нарушения требований безопасности, а суды вынесли решений относительно штрафов на 4,5 млн гривен.

Агентство Телевидения Новости