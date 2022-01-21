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Ученые заявили, что пандемия может закончиться уже летом 2022

Ученые заявили, что пандемия может закончиться уже летом 2022

Согласно глобальной оценке ученых, пик заболеваемости COVID – 19 и Омикрон-вариантом уже пройден 9 января: 132 миллиона инфицированных в день. И сейчас уже начался глобальный спад.

Как рассказал известный американский ученый и иммунолог Энтони Фаучи, пандемия коронавируса может перейти в мягкую стадию уже скоро. Таким образом, штамм Омикрон будет похож на сезонный грипп.

Однако такой исход событий возможен лишь в таком случае, если не появится очередной новый штамм. По словам эксперта, человечеству пока везет, так как Омикрон не имеет некоторых характеристик, которые есть у Дельты.

С другой стороны, большое количество зараженных, больных даже в легкой или бессимптомной форме, все равно могут вызвать проблемы.

Также согласно прогнозу Института показателей оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости COVID – 19 и Омикрон-вариантом уже пройден. К лету показатели заболеваемости сильно снизятся.

Источник: cursorinfo.co.il/

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