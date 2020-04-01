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Украинских медиков отправят в Италию бороться с коронавирусом и набираться опыта

Украинских медиков отправят в Италию бороться с коронавирусом и набираться опыта

Президент Украины Владимир Зеленский для борьбы с коронавирусом в Италии поручил отправить бригаду медиков в эту страну. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с представителями правительства.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Ряд стран уже предоставили итальянской стороне такую ​​поддержку.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Аваков также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

В Италии снижаются темпы заражения, хотя карантин там продлили до 12 апреля. На сегодня число больных составляет 105 тысяч 792 человек. Умерших при этом - 12 тыс. 428 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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