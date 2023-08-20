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21 тонна гексогену. Як уперше підривали Кримський міст.

21 тонна гексогену. Як уперше підривали Кримський міст.

Голова Служби безпеки Василь Малюк розповів, як у жовтні 2022 року українці вперше підривали Кримський міст.

Щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою.

За легендою спецоперації, рулони такої плівки мала офіційно перевозити вантажівка. Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоби сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Крім того, СБУ "обійшла" спеціальні глушилки на Кримському мості, що збивають GPS-координати.

Фото: СБУ

Джерело: https://t.me/liganet/30311

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