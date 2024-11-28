28 листопада 1918 року створено т.зв. «Тимчасовий робітничо-селянський уряд України»

28 листопада 1918 року за наказом Кремля у Курську для політичного завуалювання інтервенції більшовицької росії проти УНР створено т.зв. «Тимчасовий робітничо-селянський уряд України».

Уряд очолював Ю. П'ятаков, до складу входили здебільшого неукраїнці, а сам він одразу ж переїхав до Суджі. У своєму Маніфесті від 29 листопада оголосив про повалення влади гетьмана і поновлення совєцької влади, скасування всіх законів, наказів і договорів як гетьмана та його уряду, так і Центральної Ради, закликав до боротьби проти Директорії.

З аналізу протоколів окупаційного фейкового «Тимчасового робітничо-селянського уряду України» випливає, що Суджа майже місяць була столицею совєцької України (з 29 листопада до 27 грудня 1918 р.). Від 27 грудня 1918 р. до початку січня 1919 року уряд перебував у Білгороді.

3 січня 1919 року окупаційне військо зайняло Харків, де й невдовзі опинився цей уряд. 6 січня 1919 р. «Тимчасовий робітничо-селянський уряд» відмовився від визначеної Центральною Радою назви — УНР. Нова офіційна назва держави відтоді встановлювалася окупантами за аналогією з совєцькою росією — Українська соціалістична радянська республіка . Такий порядок слів залишався аж до 1936 р., коли було змінено порядок слів «cоціалістична» та «радянська».

Під владою московських окупантів Україна пробула аж до 1991 року, поки не було відновлено Незалежність України (а фактично знову проголошено Незалежність, бо ніхто так і не наважився назвати це відновленням).

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10005

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