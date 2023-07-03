60 мільйонів на ремонт селищної ради на Харківщині за вдвічі завищеними цінами

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА замовив фірмі «Будівельно-проектна компанія «Форсайт» капітальний ремонт будівлі в звільненому Старому Салтові за 62 млн грн по вдвічі завищеним цінам.

Про це пише видання “Наші Гроші”.

До кінця 2024 року мають виконати аварійно-відновлювальні роботи багатофункціональної нежитлової будівлі по вул. Перемоги, 14 у селищі міського типу Старий Салтів Чугуївського району, яке було звільнено з-під російської окупації 2 травня 2022 року. Це адміністративна будівля селищної ради, амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1 і ЦНАП. За умовами договору, роботи будуть оплачувати протягом трьох місяців після їх виконання.

За даними журналістів “Наші Гроші”, деякі ціни у підсумковій відомості ресурсів перевищують ринкові. Так, 23 водонагрівачі Atlantic Steatite Slim VM 80 D325-2-BC об’ємом 80 л та потужністю 2,1 кВт замовили по 16 200 грн (тут і далі тендерні ціни без ПДВ). За даними агрегатора цін «Hotline», нині в інтернет-магазинах вони продаються по 9 280-10 949 грн. У відомих магазинах «Розетка», «Комфі» та «Епіцентр» ціна складає 10 419 грн, що в півтора раза дешевше від тендеру.

Теплоакумулюючий бак КНТ ЕА-00-2000 об’ємом 2 тис л коштує 101 тис грн. В інтернет-магазинах його можна знайти у продажу по 52 тис грн без ізоляції та 68 тис грн з ізоляцією, тобто у півтора-два раза дешевше. Це зі знижкою, а без неї було б 58 тис грн та 76 тис грн.

Мідний силовий кабель ВВГнг-LS 3х2,5 обійдеться у 81 грн/м. У червневому прайс-листі крупного постачальника «Укрпровід» кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 вказаний по ціні 40 грн/м без ПДВ, тобто вдвічі дешевше від тендерної ціни. Маркування «LS» та «д» ідентичні.

“Харківський антикорупційний центр” також подивився ціни у кошторисі і знайшов завищення у рази.

Так, твердопаливний котел тепловою потужністю 95 кВт MARTEN MIT-100 планують купувати по 377 тисяч гривень, хоча в фірмовому магазині він коштує 100 тисяч гривень. В цілому в інтернет-магазинах цей котел можна знайти по цінам 100-150 тисяч гривень.

1,1 млн грн планують заплатити за підйомник для маломобільних груп населення.

В Україні продаються дуже різні підйомники. Від 40 до 400 тисяч гривень. Але ціни в мільйон гривень за один підйомник ще не було.

Для порівняння у Калуші в лікарні за подібну цінуу встановлюють два прийомники і в ціну увійшла вартість робіт. В даному випадку в кошторисі вказали лише ціну за один підйомник.

Навіть таблички зі шрифтом Брайля планують купувати по 1150 гривень. Хоча в “Епіцентрі”, магазині “Ультрадрук” та інших ціна в середньому вдвічі дешевша.

Також в кошторисі традиційно завищені ціни на вікна – 7365 гривень за квадратний метр та металопластикові двері – по 10 тисяч гривень за квадратний метр дверей.

«Будівельно-проектна компанія «Форсайт» зареєстрована в серпні 2022 року в Умані на Черкащині. Засновником і директором є місцевий житель Роман Петрович Мовчан, який народився в Сложобанському в 1976 році. Особа з такими ПІБ і роком народження у 2015 році балотувалась у депутати Харківську облраду від ВО «Батьківщина», але не пройшла.

Це перші відкриті торги, які виграла ця фірма. Раніше вона отримала підрядів нинішнього замовника, лікарень Харківської облради, а також Балаклійської міськради на 30 млн грн.

Єдиним конкурентом на тендері була харківська фірма «Голден і К» директора Віталія Голозубова.

Нагадаємо, що Департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав три угоди щодо відновлення будинків у деокупованому Старому Салтові загальною вартістю 20 млн грн. Три чверті цієї суми отримає фірма, яка до цього не отримувала державні підряди, а в якості досвіду надала сумнівні документи.

#ХАЦ_Контроль

Джерело: anticor-kharkiv.org

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