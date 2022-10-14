Агрессор пытается скрыть коллапс незаконних грузоперевозок в оккупированный Крым

После описанного в медиа взрыва на «Крымском мосту» прошло более пяти суток и пропаганда агрессора прилагает максимальные усилия для того, чтобы преуменьшить его значение для сокращения незаконных грузоперевозок в оккупированный Крым.

В то же время оккупанты вынуждены признать что заявленная крымскими коллаборантами дата 16 октября как срок «полного восстановления» пропускной способности моста оказалась заведомо фейковой и для решения данной задачи агрессор потратит не менее полутора месяцев.

Более того заявления фейкового «спикера» Владимира Константинова о том что в обход моста, по противоправному «сухопутному коридору» из Керчи в Ростовскую область россии проходит «ежедневно порядка 100 фур» оказались завышенными примерно вдвое.

Грузоперевозчики разумно опасаются ехать через зону боевых действий даже в составе «конвоев», а также учитывают огромную пробку на российской таможне на въезде и выезде в оккупированную Донецкую область, где срок ожидания также составляет от суток до трех.

Как пишут сами крымские коллаборанты, «можно с уверенностью сказать, если в ближайшие дни ситуация с очередью не нормализуется перевозчики будут вынуждены отказываться от доставки грузов из-за недельных простоев в обе стороны».

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/10972

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