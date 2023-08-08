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Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Польшей и Литвой

Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Польшей и Литвой

На фото - белорусские пограничники сделали дыру в заборе на границе с Латвией, чтобы помочь нелегальным мигрантам попасть в ЕС

Учения - предлог для концентрации войск под границей. Вероятно, Москве необходима провокация на грани прямого вовлечения НАТО в войну с той лишь особенностью, что Россия хочет, чтобы НАТО отказалось от войны, тем самым сыграв на плане мирного урегулирования в ноябре этого года.

Под это Россия пойдет на череду странных наступательных операций.

Эти наступательные действия уже начали происходить в надежде Кремля на "размазывание фронта" со стороны ВСУ, которое обернется остановкой наступления Украины, что, в свою очередь, может побудить союзников к лоббированию заморозки войны по концепции "линия фронта = линия временных государственных границ".

И, как мне сообщили, Запад даже неоднократно намекал России, что концепция взята на рассмотрение.

Так что Кремлю сообщили, что Запад верит в такой исход войны. Но Запад не верит в такой исход и не хочет его: зато водит Москву по граблям широкого фронта, а Москва смачно шагает по эскалационной модели, все быстрее приближаясь к пропасти.

Но Польше и Литве нужно быть готовыми. А ещё западным регионам Украины, поскольку модель провокации может быть дымовой завесой, чтобы попытаться войти "под дулами вагнеровцев" не совсем в точку информационного шума, а немного вбок.

Но там все заминировано. Причем с 2 сторон. Так что разведка должна следить за тем, какая техника скапливается на границе во время учений и нет ли там устройств, предназначенных для разминирования территорий.

Беларусь постараются ввести в войну через учения, а пока запускают пробные шары по РБ и НАТО:

1. То непонятные люди с беларуской территории швыряются чем попало через границу.

2. То российские дроны свободно пролетают над территорией Румынии - над жилыми домами (Румыния - страна НАТО).

3. То через "сетку" распространяют информацию о том, что произошел запуск ракет с территории Беларуси, что в дальнейшем оказывается информационной ловушкой, явно направленной на эскалацию отношений.

4. То организуют вброс информации по линии Путин-Лукашенко о "подарке Сталина Польше".

Джерело: https://t.me/cynic2020/8054

Новости портала «Весь Харьков»

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