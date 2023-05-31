Бенксі обійшовся домовласникам 250 тисяч фунтів

Сімейна пара в британському місті Лоустофт заплатила 250 тисяч фунтів стерлінгів, щоб позбутися малюнка знаменитого стріт-арт художника Бенксі — Daily Mail.

Графіті з чайкою та баками для сміття Бенксі залишив на стіні будинку в Лоустофті у 2021 році. Після цього вартість нерухомості очікувано зросла в ціні. Крім того, міська рада повідомила домовласників, що відтепер це арт-об'єкт і мешканцям доведеться витрачати на утримання роботи 40 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

Крім фінансових витрат незручностей додавали і любителі мистецтва, які юрмилися біля стіни цілодобово, щоб сфотографуватися. Жителям будинку довелося наймати ще й охоронця, який захищав би пам'ятку від вандалізму.

Зрештою, втомившись від таких витрат господарі будівлі перенесли стіну з муралом для його наступного продажу на аукціоні.

22-тонний витвір мистецтва було демонтовано разом зі стіною після того, як пара найняла будівельну фірму. Перед початком роботи будівельники зміцнили стіну 12 шарами смоли, скловолокна та п'ятьма тоннами сталі, а потім за допомогою 12-метрового крана зняли її повністю.

Джерело: https://t.me/znua_live/95624

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