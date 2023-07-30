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Близько 100 "вагнерівців" вирушили до кордону Литви і Польщі, — польський прем’єр Моравецький.

Близько 100 вагнерівців вирушили до кордону Литви і Польщі, — польський прем’єр Моравецький.

За його словами, найманці рушили у бік Сувальського коридору — сухопутного коридору між Польщею та Литвою.

Контроль над цією територією потенційно може дозволити "відрізати" Литву, Естонію та Латвію від інших країн НАТО.

У Польщі вважають, що найманці готують провокацію: у формі білоруських прикордонників вони допомагатимуть нелегалам перетинати кордон задля дестабілізації.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зауважує, що в тому ж районі, в безпосередній близькості від кордону, розташований полігон "Гозький" 6-ї механізованої бригади ЗС білорусі.

Можна припустити, що найманці прямували на полігон для тренувань із білоруськими військовими.

Джерело: https://t.me/znua_live/104781

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