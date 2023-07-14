Це був нездоровий сарказм, - посол у Великій Британії Вадим Пристайко про відповідь Зеленського Воллесу

На думку дипломата, чвари між союзниками грають на руку росії.

Раніше міністр оборони Бен Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку.

"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли проїхав 11 годин, щоб отримати список", — розповів він.

У відповідь на це президент Зеленський наголосив, що українці завжди були вдячні британцям за підтримку:

"Можливо, міністр хоче чогось особливого, але у нас чудові стосунки. Нехай напише мені, як треба подякувати людям. (...) А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Джерело: https://t.me/znua_live/102332

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