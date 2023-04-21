Дивна заява голови Вищого Антикорупційного Суду Віри Михайленко, стосовно несанкціонованої публікації особистих даних Коболєва і багатьох інших людей у відкритому доступі.

За "периметр" суду рішення суду вийшло НЕ в знеособленному вигляді. Це неправда. Страшні хакерські програми, які можуть "забрати приховування інформації" це Майкрософт Ворд чи Акробат Рідер, тобто звичайні редактори.

"Знеособлений вигляд" рішення суду був реалзіований за допомогою накладання поверх тексту рішення білих прямокутників у пдф документі. Відповідно якщо рішення суду відкрити у тому самому пдф, то отримати ці дані можливо просто скопіювавши текст, навіть у штатній програмі Акробат. У випадку, якщо ви відкриваєте пдф документ у Ворді - ви взагалі бачите оригінальний текст без будь-яких додаткових зусиль.

Це ніяк не виглядає як "наш периметр воно покинуло у знеособленному вигляді". Це був злив інфи і порушення норми закону. Саме тому оригінальний документ після шости(здається) годин знаходження на сайті суду був замінений на скан, з якого вже неможливо отримати будь-яку додаткову інфу. Як ми тепер зрозуміли, суд не бажає визнавати цю помилку, хоча замінив документи. Замість того аби визнати власну помилку, нам розповідають про якісь страшні програми. Добре хоч не кажуть, що їх зламали.

Тобто голова суду або бреше сама, або їй бреше апарат суду, а вона не здатна це зрозуміти. І з цим виходить в паблік.

Це або якась сталінська практика, що правоохоронці ніколи не помиляються, або зухвала некомпетентність.

Навіть не знаю, що гірше.

Тим більше, що якщо, хтось на думку голови ВАКС "забрав приховування інформації" за допомогою якихось особливих "програм", то це стаття 361 ККУ України "Несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем". І щось я не бачу від суду заяви про такий злочин, якщо на думку судді порушення закону не на їх боці. Суддя ж повинна розуміти, наслідки від власних заяв.

Але чомусь не розуміє.

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