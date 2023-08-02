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Для тех кто африканский шабаш в Санкт-Петербурге считал провальным и позорным для путина

Для тех кто африканский шабаш в Санкт-Петербурге считал провальным и позорным для путина

В воскресенье Сообщество стран Западной Африки заявило, что если захватившие власть в Нигере путчисты до конца недели сложат оружие, будут предприняты контрмеры.

И вот, на сторону путчистов уже встали Буркина-Фасо, Мали, Гвинея, а Алжир и вовсе готов оказать военную помощь, в доказательство чему алжирские войска концентрируются ближе к границе с Нигером.

И знаете, что общего у всех этих стран? Они напрямую, целиком и полностью, все зависимы от россии.

Буркина-Фасо, Мали и Гвинея контролируются ЧВК "Вагнер", а Алжир давний союзник россии в регионе и страна №1 по импорту российского оружия и техники. Кроме того, проект газопровода из Нигера в Алжир, под курированием "Газпрома" и охраной объекта ЧВК "Вагнера", о многом говорит - россия зашла в Африку серьёзно.

Но сейчас речь идёт о большем. Если Судан и Нигер сойдёт с рук путчистам, курируемым москвой и ячейки которых есть в каждой африканской стране, то следующим будет... Будет Чад и об этом говорят уже давно. А за ним, согласно списку стран, руководство которых пока вне российского ареала.

В итоге, утрата бдительности Запада в Африке привела к утрате контроля над континентом, а всё это может вылиться в результате в очередную большую войну, которая повлечёт за собой голод, гуманитарную катастрофу, миллионы беженцев, возникновение новых террористических организаций и радикальных движений.

Собственно, тучи над Африкой сгущаются и этот ливень ничего хорошего засушливому континенту не сулит. Действия международного сообщества могут повлиять на ситуацию, но какого уровня они будут, с учётом слабой позиции Запада на континенте в последние годы - вопрос актуальный и тревожный.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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