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Если верить Шойгу, россия через Турцию попросила отказаться от обоюдных ударов по объектам энергетики
москва на это согласилась, но Киев вышел из переговоров, а потом и вовсе начал Курскую операцию.
1. Ты нападаешь на соседа и бомбишь его энергетику.
2. Сосед делает выводы, готовит дроны и ракеты.
3. Затем сосед начинает бомбить уже тебя.
4. "Ну все, ребят, давайте без этого. Эрдоган, помоги".
«Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их».
— Сэр Артур "Мясник" Харрис, глава бомбардировочного командования Королевских Воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны.
Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15987