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Если верить Шойгу, россия через Турцию попросила отказаться от обоюдных ударов по объектам энергетики

Если верить Шойгу, россия через Турцию попросила отказаться от обоюдных ударов по объектам энергетики

москва на это согласилась, но Киев вышел из переговоров, а потом и вовсе начал Курскую операцию.

1. Ты нападаешь на соседа и бомбишь его энергетику.

2. Сосед делает выводы, готовит дроны и ракеты.

3. Затем сосед начинает бомбить уже тебя.

4. "Ну все, ребят, давайте без этого. Эрдоган, помоги".

«Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их».

— Сэр Артур "Мясник" Харрис, глава бомбардировочного командования Королевских Воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15987

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