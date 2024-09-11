Если верить Шойгу, россия через Турцию попросила отказаться от обоюдных ударов по объектам энергетики

москва на это согласилась, но Киев вышел из переговоров, а потом и вовсе начал Курскую операцию.

1. Ты нападаешь на соседа и бомбишь его энергетику.

2. Сосед делает выводы, готовит дроны и ракеты.

3. Затем сосед начинает бомбить уже тебя.

4. "Ну все, ребят, давайте без этого. Эрдоган, помоги".

«Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их».

— Сэр Артур "Мясник" Харрис, глава бомбардировочного командования Королевских Воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15987

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