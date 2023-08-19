Фейки тижня пропаганди рф: підрив ЗАЕС, повторний наступ на Київ і знижки на газ за доноси

Група «Інформаційний спротив» продовжує уважно стежити та розповідати своїм читачам про потуги путінських пропагандистів на інформаційному фронті. Чим «порадували» російські та проросійські ЗМІ за останній тиждень – у нашій новій добірці “Фейки тижня”.

● Путін вирішив підірвати Запорізьку АЕС

Нажаль, цей фейк, який пропаганда рф запустила через підконтрольні Telegram-канали, підхопили провідні українські ЗМІ і телеканали і впродовж дня розповідали про “апокаліпсис”, який станеться, нібито, наприкінці серпня-початку вересня.

Насправді першим цей фейк розповсюдив російський анонімний TG-канал, який у свою чергу посилається на невідоме джерело у кремлі. Посилання на анонімне джерело – це один із прийомів роспропаганди, який вона активно використовує в інформаційній війні проти України”.

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко спростував цю інформацію і заявив, що наразі немає жодних доказів, що росіяни планують підрив ЗАЕС.

● ЗСУ бояться повторного наступу окупантів на Київ

У цьому випадку пропаганда рф вдалась до перевіреного методу перекручування інформації, яку командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв повідомляв інтерв’ю виданню «РБК-Україна» 14 серпня 2023 року. Після їхніх маніпуляцій вийшло, що нібито військовий заявив, що ЗСУ посилено намагаються підвищити боєздатність, бо росія знову спробує захопити столицю України.

Насправді командувач сказав, що станом на сьогодні «немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції» на Київ, а Сили оборони ніколи повністю не виключали ймовірності повторного наступу, адже дії російської армії залежать виключно від рішень вищого військового керівництва рф. Тож усі панічні новини про новий наступ на Київ – маніпуляція пропагандистів і спроба залякати українців.

● “Нафтогаз” надасть газові знижки для українців за доноси

Напередодні нового опалювального сезону росіяни знов спекулюють на газовій темі. Але на цей раз у досить несподіваному ракурсі. Пропаганда рф розповсюджує фейк, що, нібито, «Нафтогаз» робить знижку 15% за надання своїх послуг українцям, які повідомлять про колаборантів або ухилянтів за допомогою спеціального бота.

Насправді, платіжка, фото якої публікують в якості доказу, – фальшива. На цьому наголосили представники компанії.

Подібним фейком рашисти намагаються створити враження, ніби серед українців немає єдності та взаємопорозуміння.

● Україна планує заборонити підліткам виїзд закордон

Пропагандисти рф розповідають, немов Верховна Рада вдається до жорстких заходів через страх, що через мобілізацію в Україні закінчаться дорослі чоловіки, тому підліткам від 16 до 18 років заборонять виїзд із країни. Путінські брехуни апелюють до «Проєкту Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав дітей при тимчасовому виїзді за межі України» №9480, зареєстрованого 11 липня 2023 року.

Насправді, підліткам віком від 16 до 18 років пропонують дозволити перетинати кордон лише у супроводі одного з батьків та за згодою іншого; у супроводі довіреної особи; або, якщо йдеться про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, – з дозволу органу опіки. Це – пропозиція обмежити лише самостійний виїзд підлітків за кордон для уніфікації з правилами соціальних служб країн ЄС. Мобілізація тут ні до чого.

● Зеленський планує заміну військового керівництва на чолі з Залужним

Американське видання Newsweek із посиланням на близькі до українського уряду джерела опублікувало новину про начебто можливість «заміни військового керівництва України на чолі з Валерієм Залужним». Анонім нібито розповів про нібито «розбіжності в українському керівництві щодо стратегії наступу».

У Міністерстві оборони України заявили, що це вкид, який не має нічого спільного з правдою. Там зазначили, що між військовим та політичним керівництвом країни існує прямий зв’язок. Окрім цього, офіційні особи країни не раз спростовували чутки про можливі конфлікти між військово-політичним керівництвом України.

● Біолабораторії в Україні і втеча заражених оспою жуків

У випуску новин на Першому каналі розповіли, як Роберт Кеннеді-молодший, який намагається змагатися з Джо Байденом за висування в президенти від Демократичної партії, звинуватив США та Україну у створенні біологічної зброї. І цю сенсацію відразу підхопила пропаганда росії.

«Ми маємо біолабораторії в Україні, тому що ми розробляємо біозброю. 2001 року ми відновили гонку біоозброєнь і Пентагон почав вкладати величезні гроші», – сказав він.

У своєму сюжеті Перший канал додав фантастичні подробиці про синхронну втечу з трьох різних лабораторій трьох заражених віспою жуків. Але правда в тому, що віспа передається тільки від людини до людини повітряно-краплинним шляхом, а комахи їй взагалі не заражаються.

● Армія рф не застосову в Україні касетні боєприпаси

Міністр напада рф шойгу, на зустрічі з журналістами вчергове заявив, що рф не застосовувала касетні боєприпаси, але почне це робити у відповідь на надання країнами Заходу бакої зброї ЗСУ.

«Ні ми, ні американці, ні Київ не приєднувалися до Конвенції щодо касетних боєприпасів. Водночас, росія, розуміючи, яку загрозу несуть такі боєприпаси для мирного населення, утримувалася та утримується від їх застосування у спецоперації», – брехав шойгу.

Насправді, випадки застосування росією касетних боєприпасів проти України, зокрема обстрілу цивільних об’єктів, зафіксовано неодноразово. Вже 11 березня 2022 року The Wall Street Journal, посилаючись на Human Rights Watch, писала про обстріл таких боєприпасів житлового району Харкова, внаслідок чого загинули троє мирних жителів. За даними HRW, росія використовувала ракету 9М55К «Смерч», що містить 72 суббоєприпаси, та іншу касетну зброю, яка зазвичай містить 50 суббоєприпасів. І таких випадків було безліч, вже не кажучи про застосування “касет” по позиціях ЗСУ.

● В Києві організували вечірку на честь вибуху в Махачкалі

Пропаганда рф видала фейк, що, нібито, в одному з клубів Києва влаштували вечірку «Вогняна махачкала» із фаєр-шоу, щоб відсвяткувати вибух на заправці в російському місті. Афішу заходу поширюють росіяни в соцмережах.

Насправді ні на сайті, ні в акаунтах клубу Forsage (де начебто і має відбутися вечірка) немає відповідної афіші. Представники закладу також спростували інформацію про «вогняний» захід.

Джерело: sprotyv.info

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