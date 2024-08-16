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Фейкові «маєтки Зеленського» бентежать пропагандистські скрєпи

Фейкові «маєтки Зеленського» бентежать пропагандистські скрєпи

Однією з найулюбленіших тем пропагандистів є чергові «вілли Зеленського». Такою на останній час вважається італійська, яку, нагадаємо, він буцімто купив (разом із винарнею Tenuta il Palagio) у співака Гордона Самнера, відомого як Стінг.

До цього з постійністю, якій можна позаздрити, з’являлися матеріали про купівлю родиною Зеленських об’єктів рухомого і нерухомого майна в різних частинах світу.

Усі ці новини виявилися фейками, і почерк у багатьох був однаковий: або на новому сайті, який нібито належав «авторитетному ЗМІ», або на старому сайті, але з сумнівною репутацією, з’являлася стаття з «викривальними» фото-, аудіо- або відеоматеріалами.

Версій «Чому пропагандисти так люблять «вілли Зеленського?» щонайменше дві. Одна на поверхні: спробувати «розгойдати» українське і західне суспільство на темі «Зеленський жирує в той час, як…». Друга – глибинна – з області психології. Здається, пропагандисти просто заздрять. Бо власні вілли в Італії той же соловйов втратив.

Джерело: https://t.me/spravdi/40829

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