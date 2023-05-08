Українці у Німеччині вийшли проти зірок-посіпак кремля у Європі

Понад 200 людей вийшли з протестом проти виступу оперної співачки Ганни Нетребко на травневому музичному фестивалі у місті Вісбаден, Німеччина.

Вони вимагали від керівництва фестивалю виключити Нетребко зі списку учасників через її близькість до володимира путіна у минулі роки.

Нетребко схвалювала дії окупантів на Донбасі у 2014 році, але спробувала відбілити себе після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше запрошені на фестиваль українські класичні музиканти відмовилися від участі у ньому саме тому, що були не згодні виступати на одній сцені з Нетребко.

«Нетребко - агент імперії зла», «Ганьба! Вісбаден як сцена для Путіна», «Російська культура вбиває», «Це мистецтво пахне нашою кров'ю», «Ні Ганні Нетребко», - з такими плакатами україні прийшли до театру за півтори години до початку спектаклю.

Хор молодих виконавців заспівав пісню «Stefania» , з якою український гурт Kalush Orchestra переміг на «Євробаченні-2022», і гімн єдиної Європи - оду «На радість» на вірші Шіллера.

Джерело: https://t.me/spravdi/28798

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