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«Гарматне мʼясо» путіна виганяють зі шпиталів на фронт навіть з уламками в голові

«Гарматне мʼясо» путіна виганяють зі шпиталів на фронт навіть з уламками в голові

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Брехня з лікуванням поранених окупантів відома ще з кінця минулого року. Тоді начальник головного військово-медичного управління мо рф трішкін запевняв, що смертність поранених російських солдатів в Україні, яких госпіталізували, менша за 0,5%, а 97% з них взагалі повертаються назад в окопи.

Видання «Верстка» розповіло як путінське «гарматне м’ясо» після лікування відправляють назад на війну – навіть з каліцтвами, наприклад, уламками в голові.

Задля повернення в стрій змінюють діагнози – так, мінно-вибухова травма може легко стати «загостренням геморою».

У рф створили цілу систему, за якою майже неможливо оскаржити рішення лікарів, які визнали військових придатними до служби після поранення.

З березня 2022-го по червень цього року скарги до військово-лікарських комісій подали щонайменше 93 окупанти. Але суди за весь цей час лише одного разу стали на бік військових.

Джерело: https://t.me/spravdi/30973

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