Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 77

Гелікоптер Мі-28 на Курщині збив FPV-дрон СБУ - джерело

Гелікоптер Мі-28 на Курщині збив FPV-дрон СБУ - джерело

Спецпризначенці СБУ збили над Курською областю рф російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона.

Про ураження 6 серпня гелікоптера повідомили в Telegram різні російські провоєнні пабліки. У середу, 7 серпня, джерело DW у СБУ підтвердило причетність військових Центру спецоперацій "А" до цієї атаки. Співрозмовник назвав результат спецоперації "унікальним влучанням по ворожій цілі".

За його словами, дрон влучив у задній гвинт гелікоптера. "СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів", - сказав він.

Як зазначає "Українська правда", це вперше в історії український FPV-дрон підбив російський гвинтокрил у повітрі.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25732

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти ніде не почуватимуться в безпеці
Сегодня 09:03    16
СБУ затримала інформатора фсб, який наводив російські «Ланцети» на Миколаїв
Сегодня 08:40    62
Колишні власники Сахалінського родовища домагаються скасування арешту майна у суді — АРМА
Сегодня 08:19    80
Злочинець путін повинен бути заарештован у Мексиці
Сегодня 08:14    98
Оперативна інформація станом на 08.00 08.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:04    95
51% видатків Держбюджету пішло на оборону у першому півріччі 2024. Це майже 1 трильйон гривень
Сегодня 07:58    92
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 серпня 2024 року від ДСНС
Сегодня 07:56    96
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно
Сегодня 07:53    82
Суджанская операция: цели, перспективы и последствия – анализ Александра Коваленко
Сегодня 07:48    110
8 серпня 1919 року загинув отаман Дмитро Соколовський
Сегодня 07:40    96
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 