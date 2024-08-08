Гелікоптер Мі-28 на Курщині збив FPV-дрон СБУ - джерело

Спецпризначенці СБУ збили над Курською областю рф російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона.

Про ураження 6 серпня гелікоптера повідомили в Telegram різні російські провоєнні пабліки. У середу, 7 серпня, джерело DW у СБУ підтвердило причетність військових Центру спецоперацій "А" до цієї атаки. Співрозмовник назвав результат спецоперації "унікальним влучанням по ворожій цілі".

За його словами, дрон влучив у задній гвинт гелікоптера. "СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів", - сказав він.

Як зазначає "Українська правда", це вперше в історії український FPV-дрон підбив російський гвинтокрил у повітрі.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25732

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