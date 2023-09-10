Генсек НАТО з трибуни Європарламенту відповів усім ненормальним коцам про контрнаступ ЗСУ

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

7 вересня з’явилося цікаве інтерв’ю – турбопатріотичного «воєнкора» коца, в якому той, оцінюючи контрнаступ Сил оборони України, спрогнозував, що «може, ще по парі кілометрів вони буквально нахрапом, кількістю і вогневою потужністю зможуть взяти».

Насправді, не є таємницею, що темпи контрнаступу виявилися дійсно не такими (що визнають і в світі, і Україні) як очікувалося. Причини цього відомі й зрозумілі всім нормальним людям.

А ненормальним, які нині критикують ЗСУ, відповів 7 вересня особисто генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Європарламенті:

● Відправною точкою є те, що армія рф була другою за силою в світі. Зараз вона – друга за силою в Україні.

● Маємо пам’ятати іншу відправну точку. Коли почалося повномасштабне вторгнення, більшість експертів казали, що Київ упаде за кілька днів, а вся Україна за кілька тижнів.

● Україна довела, що вони не мали рації, витіснивши загарбників, звільнивши території на північ від Києва, на схід від Харкова, а потім на півдні в районі Херсона.

● Тепер вона [Україна] просувається вперед, звільняючи більше територій. А ці ж експерти, які казали нам, що Україна впаде за кілька тижнів, тепер скаржаться на швидкість наступу.

Джерело: https://t.me/spravdi/33292

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