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Головне за вихідні

Головне за вихідні

● Угорщина повністю заблокувала обговорення нового пакету санкцій проти росії.

● Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з рф. На кордоні почалися сутички мігрантів і прикордонників.

● Армія дронів передала військовим понад дві тисячі безпілотників різних типів.

● Сили оборони посунули окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини.

● Байден пообіцяв, що Сполучені Штати не відступлять перед викликами від путіна та ХАМАСу.

● США розробляють план операції зі звільнення заручників у Ґазі.

● Франція здійснила успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети М51.3.

● У США випробували нову далекобійну ракету, покликану замінити застарілі ATACMS.

● Депортованого росіянами з Маріуполя 18-річного Богдана Єрмохіна вдалося повернути в Україну.

● Володимир Зеленський за поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України.

● Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням пунктів пропуску на кордоні.

● На виборах в Аргентині перемагає лібертаріанець Хав'єр Мілей, який рішуче підтримує Україну.

● У Конгресі розраховують узгодити пакет військової допомоги для України та Ізраїлю до Різдва.

Джерело: https://t.me/znua_live/121792

Новости портала «Весь Харьков»

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