Головне за вихідні
● Угорщина повністю заблокувала обговорення нового пакету санкцій проти росії.
● Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з рф. На кордоні почалися сутички мігрантів і прикордонників.
● Армія дронів передала військовим понад дві тисячі безпілотників різних типів.
● Сили оборони посунули окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини.
● Байден пообіцяв, що Сполучені Штати не відступлять перед викликами від путіна та ХАМАСу.
● США розробляють план операції зі звільнення заручників у Ґазі.
● Франція здійснила успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети М51.3.
● У США випробували нову далекобійну ракету, покликану замінити застарілі ATACMS.
● Депортованого росіянами з Маріуполя 18-річного Богдана Єрмохіна вдалося повернути в Україну.
● Володимир Зеленський за поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України.
● Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням пунктів пропуску на кордоні.
● На виборах в Аргентині перемагає лібертаріанець Хав'єр Мілей, який рішуче підтримує Україну.
● У Конгресі розраховують узгодити пакет військової допомоги для України та Ізраїлю до Різдва.
Джерело: https://t.me/znua_live/121792