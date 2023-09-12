Харківщина, 12 вересня

▪️Протягом доби окупанти завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів.

- О 07:20 у с. Кутьківка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі та сінник, пошкоджено гараж. Жертв та постраждалих немає.

- Об 11:00 відбувся обстріл у Харківському районі між с. Липці та с. Лукянці, руйнування будівель та постраждалих немає.

- О 18:10 у м. Вовчанськ Чугуївський району через ворожі обстріли горів будинок. Без постраждалих.

У с. Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка» 70-річний чоловік, отримав травми середньої тяжкості, ампутацію гомілки, госпіталізований.

Піротехнічні підрозділи ДСНС області за добу провели обстеження 4,6 га території, знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 33 піротехнічні розрахунки (165 осіб та 65 одиниць техніки).

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