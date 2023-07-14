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Харківщина, 14 липня

Харківщина, 14 липня

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

▪️ Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші.

В районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію.

▪️ На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

- Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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